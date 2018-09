Fórmula 1: Raikkonen gana la pole position en el GP de Italia

El piloto finlandés Kimi Raikkonen de la escudería Ferrari logró la pole position y saldrá primero en el Gran Premio de Italia que se desarrollará mañana (8:10 a.m.) en el mítico circuito de Monza. De esta manera, la marca del "Cavallino Rampante" cerró una fantástica semana toda vez que Sebastian Vettel alcanzó el segundo lugar en el orden de partida de la competencia.

Kimi Raikkonen alcanza su primera 'pole' desde el Gran Premio de Mónaco de 2017: "No fue un alivio conseguirla, siempre lo intento y a veces sale y otras no; no es tan fácil como se ve en la televisión. Hemos trabajado duro este fin de semana y por suerte lo hemos conseguido", aseguró.

"Este es el mejor sitio para conseguir la primera posición. Había estado cerca en otras ocasiones, pero nunca la había logrado en Monza", comentó el piloto de Ferrari. El piloto hizo un tiempo de 1:19:119 y marcó un nuevo récord, ya que superó la marca que pertenecía al colombiano Juan Pablo Montoya que en la temporada 2004 marcó un crono de 1:19:525.

También Sebastian Vettel logró meterse en la primera fila a último momento, luego de haber dominado las últimas dos tandas de entrenamiento. "Tuve suerte de terminar segundo y no tercero", reflexionó el piloto alemán que pelea el campeonato con el británico Lewis Hamilton, quien partirá en la tercera ubicación en la competencia.

