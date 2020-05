El inicio de 2020 arrancó con el pie derecho para una de las voleibolistas peruanas más destacadas, Carla Rueda, quien fichó por el club Sttinta Bacau de Rumanía. Lo que no esperaba era que 2 meses después, el mundo se vería paralizado en una cuarentena debido al Coronavirus. Por ello, luego de casi 5 meses, podrá reencontrarse con su familia luego de que se le consiguiera un vuelo humanitario para retornar al Perú.

"Estoy súper feliz. Han sido largas semanas difíciles estando lejos sin mi familia. Todo ha sido muy complicado cuando sucedió lo de la cuarentena. La noticia me la dio el cónsul de Perú aquí en Rumania, estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado para poder retornar al Perú. El IPD y el presidente, Gustavo San Martín, han seguido mi caso muy de cerca", afirmó Carla Rueda, quien regresará al Perú.

Carla Rueda afirmó que fue su madre quien la llamó cuando se dio a conocer la noticia, pues la vio a través de los medios. "Esta cuarentena me ha servido para valorar aún más a mi familia. He podido descubrir muchas cosas, el amor que le a mi mamá ha sido mucho más fuerte. Pasé mi cumpleaños sola y pesé a la distancia he sentido estar conectada con todas las muestras de amor que me han podido dar a lo largo de este tiempo", agregó la deportista.

Sobre su futuro

Además, Carla Rueda habló sobre lo que le espera con su club en Rumania: “Ahora mismo no tengo contrato con ningún club, la prioridad era la renovación con el Sttinta Bacau, pero ahora las cosas han cambiado. Lo más importante es bien de salud, volver con mi familia, cuidar de mi mamá y buscar un club pasa a segundo plano por ahora”, sentenció.

