Brasil vs. Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022 desde el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo por la jornada 3 de las Clasificatorias más reñidas del mundo. Aquí te dejamos con todos los detalles para que no te pierdas la transmisión MINUTO A MINUTO online a través de las diversas plataformas y te dejamos con la guía de canales y horarios en el mundo para ver el partido.

Canales de TV para ver el Brasil vs. Venezuela

Argentina | TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Brasil | Globo, Canais Globo, SporTV

Chile | CDF Premium

Colombia | Caracol Play

Costa Rica | Sky HD

República Dominicana | SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2

Ecuador | Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador | Sky HD

Francia | beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Guatemala | Sky HD

Honduras | Sky HD

Italia | Como TV

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua | Sky HD

Panamá | Sky HD

Perú | Movistar Deportes Peru

Portugal | Sport TV LIVE, Sport TV1

Puerto Rico | SportsMax 2, SportsMax App

España | Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos | Fanatiz USA, FITE

Uruguay | VTV Uruguay, VTV+

Venezuela | TLT Venezuela

Brasil vs. Venezuela: Horarios del partido por Eliminatorias

Brasil: 21:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Estados Unidos (Miami): 20:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 17:00 horas

España: 02:00 horas (sábado 14 de noviembre)

Brasil sin Neymar, que se guarda para jugar ante Uruguay en el Centenario

Con dolencia en los aductores, el 10 del PSG se guarda para el duro partido contra Uruguay, el martes en Montevideo, en el cierre de los partidos internacionales del convulso 2020.

“Cuando se trata de la selección, todos tienen que asumir la responsabilidad (...) Con Neymar estamos más cerca de la victoria, pero hemos demostrado que podemos jugar sin él”, dijo el atacante Gabriel Jesús.

En la que será su primera titularidad, Everton Ribeiro (Flamengo) se unirá a ellos como conductor o abierto en una banda, si Tite ubica a Richarlison como nueve y a Firmino como mediapunta. Como sea, será una ofensiva inédita.

Venezuela recupera a hombres claves

Si Brasil resiente ausencias, Venezuela celebra el regreso de hombres clave. Y se muestra optimista para arañarle puntos a la ‘Canarinha’ pese al mal sabor que dejó en su debut premundialista, con sendas derrotas ante Colombia (3-0) y Paraguay (1-0).

El delantero Salomón Rondón, el volante Junior Moreno y el zaguero Yordan Osorio superaron impedimentos y volvieron a la convocatoria del portugués José Peseiro, cuyo once comparte el fondo de la tabla con Bolivia.

Tengo “buenas sensaciones al igual que el grupo para pelear por los tres puntos”, dijo el mediocampista Juan Pablo Añor.

Posibles alineaciones del partido

Brasil: Ederson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi - Allan, Douglas Luiz - Richarlison, Everton Ribeiro, Gabriel Jesús - Roberto Firmino. DT: Tite.

Venezuela: Wuilker Faríñez - Rolf Feltscher, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Roberto Rosales - Darwin Machís, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Junior Moreno, Jhon Murillo - Salomón Rondón. DT: José Peseiro.

