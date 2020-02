Boca Juniors vs. Colon EN VIVO por la Superliga Argentina | El equipo xeneize no puede dar un paso en falso si es que quiere seguir con la ilusión de lograr el título de la Superliga Argentina. El partido será transmitido este viernes desde las 19:40 (hora argentina) y 17:40 (hora peruana) a través de la señal de Fox Sports 2. No te pierdas ninguna incidencia del partido MINUTO A MINUTO a través de la web de El Bocón.

La esperanza será lo última que pierda el equipo de Miguel Ángel Russo, que llega a este choque con la fe intacta de que River Plate pueda caer y así poder alcanzarlos en la cima de la tabla de posiciones.

Sin embargo, visitar el Cementerio de los Elefantes no es tarea fácil a pesar de que el Sabalero no llegue con los mejores números para este partido y por el contrario, esté bastante complicado con el promedio por el descenso.

Boca Juniors vs. Colon: Horarios en el mundo para ver el duelo por la fecha 22 de la Superliga Argentina

Argentina: 21.10 horas

Colombia: 19.10 horas

Perú: 19.10 horas

Estados Unidos: 16.10 horas PT/ 19.10 horas ET

Reino Unido: 00:10 horas del sábado

España, Alemania, Italia, Francia: 01:10 horas del sábado

Boca Juniors vs. Colon: alineaciones confirmadas

XI de Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

XI de Colon: Leonardo Burián; Alex Vigo, Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera, Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia; Gabriel Esparza, Wilson Morelo