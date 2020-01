Carlos Zambrano será presentado oficialmente como refuerzo de Boca Juniors hoy 31 de enero del 2020. Conoce aquí la hora, fecha y canales en dónde se transmitirá en vivo la presentación del León como nuevo jugador del plantel de Miguel Ángel Russo el cual disputará la Superliga Argentina y la Copa Libertadores 2020.

Miguel Ángel Russo hablando de la llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors [31/01/2020]

El defensa de la selección peruana llega a Boca Juniors por tres temporadas procedente del Dinamo Kiev de Ucrania. El Kaiser llega al conjunto boquense por recomendación exclusiva de Ricardo Gareca, según el último reporte brindado por la cadena internacional Fox Sports Argentina.

Carlos Zambrano estuvo en Lima desde hace unos meses viendo opciones para su futuro. Clubes como Alianza Lima y otros de la MLS estuvieron detrás del zaguero ex Schalke 04 de Alemania, pero quiso esperar una oferta mejor y finalmente llegó Boca para poder continuar su carrera en el extranjero.

¿A qué hora será presentado Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Según pudo conocer El Bocón, Carlos Zambrano será presentado en conferencia de prensa a las 16:00 horas (hora peruana) y las 18:00 horas de Argentina.

¿Cuándo será presentado Carlos Zambrano como nuevo jugador Xeneize?

Carlos Zambrano tiene todo listo para ser oficializado hoy 31 de enero del 2020 en tienda boquense como el reemplazo de Paolo Goltz, quien se fue a jugar a Gimnasia y Esgrima de La Plata para esta temporada

¿Qué canal llevará la transmisión de Carlos Zambrano como nuevo fichaje de Boca?

Todas la cadenas argentinas estarán pendiente de lo que será la presentación de Carlos Zambrano como nuevo jugador de Boca. Fox Sports en vivo, ESPN online, TNT Sports En Directo y TyC Sports llevarán la transmisión del evento en donde el central peruano será presentado a la sociedad boquense.

Martin Liberman sobre Carlos Zambrano: “Llega para ser suplente” [VIDEO]

“Hay que poner las cosas en su real contexto. Boca tiene dos defensores titulares, que son Izquierdoz, muchas veces capitán, y Lisandro López. Zambrano llega para ser suplente, llega para ser alternativa”, dijo en “El Futbolero”.

“Zambrano es un muy buen refuerzo. Un chico que llega con poco rodaje, no jugaba seguido en el Dínamo de Kiev y que llega a engrosar la plantilla de Boca pero no a ser titular”, comentó.

Fox Sports resalta la poca actividad de Carlos Zambrano en el 2019 | VIDEO

"El peruano llega a Boca con muy baja continuidad en Basilea y nula en Dinamo Kiev’, informaron en una de las ediciones matutinas de Fox Sports junto a un video donde detallan los partidos de Zambrano a nivel de clubes durante la temporada 2019″

Carlos Zambrano a Boca Juniors: ¿Cuánto pagó el cuadro xeneize por el León?

Carlos Zambrano será presentado como nuevo fichaje de Boca Juniors, según Olé el cuadro ‘xeneize’ ha desembolsado la suma de millón y medio de dólares por la transferencia del jugador de la selección peruana, que estará ligado por las próximas tres temporadas.

‘Carlos Zambrano resolvió su problema con el club ucraniano y podrá sellar su vínculo. Boca pagó 1,5 millones de dólares y el peruano tendrá contrato por tres años’, fue lo que informó el medio argentino Olé en su portal web.

Miguel Angel Russo se refirió al fichaje de Zambrano y defendió su cuestionada inactividad

“Todavía no hablo con él, buscaremos la mejor forma de que se integre al plantel. Sé lo que venía haciendo porque estuvo entrenando con la selección peruana, sé que Gareca le dejó gente. Estamos al tanto de todo. Ya hay un montón de cosas que hablaremos con él”, manifestó Russo en conferencia de prensa.

