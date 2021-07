Chile vs. Brasil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por cuartos de final de la Copa América, este viernes 2 de julio desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, TNT Sports, Canal 13, ESPN Brasil y Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras quedar cuarta en el Grupo A, Chile se verá las caras con la siempre complicada Brasil, que contará con el regreso de Neymar, ausente en el duelo frente a Ecuador. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nilton Santos.

Chile vs. Brasil: horarios del partido y canales

México - 7:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y Fanatiz México

Perú - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 7:00 p.m. - DirecTV Sports y Win Sports

Bolivia - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 8:00 p.m. - DirecTV Sports, TNT Sports y Canal 13

Argentina - 9:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 9:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 9:00 p.m. - ESPN Brasil, Claro y GUIGO

España - 2:00 a.m. (sábado 3 de julio)

Los dueños de casa, que reservaron a algunos de sus titulares en el partido de cierre de la fase de grupos, deberán contar con el retorno del experimentado zaguero Thiago Silva, del centrocampista Fred, del capitán Casemiro y del cuarteto de ataque integrado por Everton Ribeiro, Neymar, Gabriel Jesus y Richarlison.

La otra novedad del último campeón de la Copa América (2019) será la salida por lesión del lateral izquierdo Renán Lodi, del Atlético de Madrid español, y el retorno de Alex Sandro, con lo que Danilo cambiará de andarivel y aparecerá en el costado derecho.

Casemiro y Fred volverán a las posiciones que fueron de Fabinho y Douglas Luiz ante Ecuador, partido que terminó 1-1 el domingo en Goiania, pero dejó a los anfitriones invictos en la primera posición del Grupo B.

En el ataque de Brasil, el cuarteto titular liderado por Neymar deberá relevar a Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Roberto Firmino y Gabriel Barbosa, ‘Gabigol’.

El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, y su auxiliar César Sampaio no adelantaron ni confirmaron las variantes en la rueda de prensa de este jueves, pero al elogiar al zaguero Eder Militao, del Real Madrid y autor del gol frente a los ecuatorianos, dejaron la duda sobre su continuidad en la titular o el posible regreso de Thiago Silva.

Chile, que ganó el torneo en 2015 en su país y en 2016 en la edición disputada en Estados Unidos, pasó los últimos días en Santiago, debido al receso que tuvo por descansar en la última jornada del Grupo A, en el que terminó cuarto con el último boleto a la próxima fase.

La ‘Roja’, dirigida por el uruguayo Martín Lasarte, tiene como principal duda el retorno de Alexis Sánchez, jugador del italiano Inter de Milán y una de sus principales figuras, quien se reintegró a los entrenamientos en la capital chilena, pero que aún no está recuperado plenamente de una lesión muscular.

La otra novedad del plantel chileno fue la convocatoria del joven delantero Diego Valencia, del Universidad Católica de Santiago y quien viajó con el equipo que regresó a Brasil.

El seleccionado austral tiene en sus filas a Mauricio Isla (Flamengo), César Pinares (Gremio) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), que actúan en la Liga brasileña, además de otros jugadores que pasaron por el fútbol de Brasil como Charles Aránguiz y Eugenio Mena.

Chile vs. Brasil: probables alineaciones

Chile: Claudio Bravo, Francisco Sierralta, Gary Medel, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eugenio Mena, Benjamin Brereton y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Eder Militao), Alex Sandro, Casemiro, Fred, Everton Ribeiro, Neymar, Gabriel Jesus y Richarlison. DT: Tite.

Con información de EFE.