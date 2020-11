Jugada la fecha 4 de las Eliminatorias a Qatar 2022, la selección de Chile ha terminado en el puesto 6 con 4 unidades. El último resultado ante Venezuela hizo que en el país sureño se empiece a debatir sobre la continuidad del técnico Reinaldo Rueda, quien es para muchos el padre del momento que vive La Roja.

“No ha hecho un buen trabajo Reinaldo Rueda. ¿Si debe seguir o irse? No sé qué decirte”, manifiesta Pablo Contreras a La Tercera. “Sería una locura sacar a Rueda. No me gusta su trabajo, pero el DT que parte, debe terminar”, opina Carlos Caszely. En el otro lado de la vereda se encuentra el mundialista Fabián Estay, quien asegura: “La ANFP decide. O va por Rueda o va por un revulsivo que le permita a Chile ser lo de antes”.

Salomón Rondón marcó gol y decretó el 2-1 ante Chile. (Video: Movistar Deportes)