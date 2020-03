Como se sabe, Ronaldinho se encuentra detenido en Paraguay desde el pasado viernes debido a la posesión de documentos falsos para ingresar a tierras guaraníes. Un reporte de la prensa paraguaya indicó que pasaron la noche en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía y fueron trasladados a una cárcel de Asunción.

En redes, revelaron una foto del exjugador del Barcelona y la selección de Brasil que rápidamente se volvió viral. Ronaldinho aparece con un BVD, sandalias y un short, bastante sencillo y con una sonrisa en el rostro, característica de él.

Ronaldinho llegó a Paraguay para atender un evento benéfico. (Hernán Rodríguez)

La insólita defensa del abogado de Ronaldinho

Lo tildaron de tonto. Sí, aunque parezca increíble, el abogado Adolfo Marín utilizó esas palabras para referirse a Ronaldinho: “La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto”, indicó el abogado de Ronaldinho.

Además, fue defendido por Sergio Queiroz, quien señaló que fue desmedido esposar a los detenidos: “Es absurdo. Ellos no presentan ningún riesgo de agresión o de fuga a las autoridades policiales”, dijo para The Associated Press. “Esta humillación infringe los derechos humanos. Las autoridades están haciendo un circo para poder utilizar su imagen políticamente”.

