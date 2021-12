Celta de Vigo no pudo de local y cayó 2-1 ante el Valencia en partido correspondiente a la fecha 16 de LaLiga. El volante peruano ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Iago Aspas, quien minutos antes había puesto adelante a los dueños de casa.

Al término del partido, Renato Tapia habló en entrevista para las redes oficiales del Celta de Vigo, donde lamentó sumar una nueva derrota en la competición: “Con mucha vergüenza porque sabemos lo que da la afición. Vienen ya sea domingo, lunes, jueves. Están ahí con nosotros y no poder retribuirle creo que da mucha pena. Me voy con el corazón roto y a seguir trabajando para que los próximos tres puntos en casa se queden”.

Sobre el trámite del partido, indicó: “Un duelo muy trabado. Nos cortaron mucho el primer tiempo. Después, el segundo una jugada fuera del partido prácticamente, porque si bien es cierto no llegaban con claridad tuvieron la de Maxi y bueno, pudieron concretar”.

Aunque no se pudo sumar, Renato encontró algunos puntos positivos: “Siempre tratando de jugar. Hay veces que no se juega bien, pero la actitud y corazón pueden más. Hoy día no se pudo. Jugamos con una defensa muy cerrada, se cortó muchísimo, se jugó muy poco, se hace mucho más pastoso el juego y bueno no se pudo mantener el ritmo”.

Renato Tapia viene disputando 13 partidos, diez de ellos como titular. El Celta de Vigo marcha en el puesto 14 con 16 puntos. La campaña es diferente al de la temporada pasada. El objetivo es lograr clasificar a un torneo internacional.

El próximo encuentro del Celta de Vigo será de visita ante el Mallorca. Con la derrota ante el Valencia, dejaron atrás una racha de dos partidos consecutivos con triunfos ante el Alavés por LaLiga y frente al Ebro por la Copa del Rey.