Después que la selección chilena hizo oficial la cancelación del duelo ante la selección de Perú, el que tomó la palabra fue el seleccionador de la ‘Roja’, Reinaldo Rueda. El entrenador colombiano expresó su desazón e incomodad por la situación actual que vive en Chile.

Reinaldo Rueda pone en duda su continuidad en Chile

“La verdad que esta situación da tristeza y hace que se uno se moleste. Si algo me motivó venir acá es todo el desarrollo, lo que significa la cultura futbolística chilena. Así también como país. Este momento tenemos que vivirlo y afrontarlo. Pero hasta marzo no se sabe lo que puede pasar. Yo no convoco a los jugadores de la liga nacional para que el torneo se ponga el día durante las fechas pisas y esta se posterga. Al final, no están ni para la selección ni para la liga. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", sostuvo el colombiano.

Tras confirmarse la decisión de los seleccionados chilenos, la cual fue no jugar el amistoso ante la ‘blanquirroja’, todos los convocados por Rueda quedaron libres para regresar a sus respectivos clubes.

Por otro lado, el mismo Rueda se sinceró y reconoció que pensó en renunciar a su cargo el viernes pasado. Esto después que la ANFP decida descartar la particiación de la selección Sub 23 de torneo amistosos.

“El viernes pasado sí (pensó en renunciar), de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho, porque (la sub 23) es el futuro de Chile, si esos jugadores no los maduramos, no los proyectamos, sea yo u otro el que esté a cargo, no vamos a avanzar”, agregó.