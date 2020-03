Real Madrid y Barcelona reeditarán una nueva versión del clásico español por la LaLiga Santander por la fecha 26 del campeonato. A continuación, El Bocón te cuenta todos los detalles de este partidazo, el cual tendrá a Lionel Messi como principal protagonista. Horarios, canal de TV, transmisión en vivo y en directo, pronóstico, entradas y más te lo contamos a continuación:

¿Dónde se jugará el clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga?

El clásico español entre Real Madrid y Barcelona se jugará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cuándo es el primer clásico Real Madrid vs. Barcelona 2020?

Según la programación oficial de LaLiga, el Real Madrid - Barcelona se disputará este domingo 01 de marzo del 2020.

Horarios en todo el mundo para no perderse el Real Madrid vs Barcelona

Desde las 21:00 horas de España se moverá el balón para dar inicio al Barza vs. Real Madrid. Además, en otros países en el mundo podrás seguirlo a partir de:

15:00 horas | Perú

15:00 horas | Estados Unidos

17:00 horas | Argentina

14:00 horas | México

17:00 horas | Uruguay

17:00 horas | Chile

15:00 horas | Colombia

15:00 horas | Ecuador

16:00 horas | Venezuela

18:00 horas | Brasil

¿Qué canal de TV transmitirá en vivo y directo el Barcelona vs Real Madrid?

El canal oficial de la LaLiga Santander en Latinoamérica es DirecTV a través de la señal en HD de DirecTV Sports. El partido entre Real Madrid y Barcelona será transmitida en el canal 1610 HD, pero en otros países podrás seguir el duelo en los siguientes CANALES DE TV:

Argentina | DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia | Tigo Sports Bolivia.

Chile | DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia | DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica | Sky HD.

Ecuador | DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Francia | beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Italia | DAZN.

Japón | DAZN y WOWOW

México | Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos | Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Perú | DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico | SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España | Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra | Premier Player HD y LaLigaTV.

Estados Unidos | Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes

¿Dónde ver fútbol en vivo en España?

Movistar compró los derechos de TV en esta temporada y es por ello que partidos como los de la Champions League no se transmiten en señal abierta. Por ello, la única manera de ver fútbol de manera legal y segura es a través de GOL y TVE, en menor medida.

En GOL puede ver partidos gratis de LaLiga, siempre y cuando los equipos disputen torneos europeos. También puedes ver dos partidos de segunda división de España.

Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones confirmadas:

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rapahel Varane, Sergio Ramos, Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Benzema y Vinicius Jr.

DT: Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Júnior Firpo, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Arthur, Arturo Vidal; Lionel Messi y Antoine Griezmann.

DT: Quique Setién

