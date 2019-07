Partidos de hoy, 26 de julio del 2019 EN DIRECTO: resultados del fútbol internacional

VER Aquí todo el fútbol en vivo de los partidos para hoy 26 de julio del 2019. Este viernes el fútbol inicia con la Major League Soccer, International Champions Cup, Superliga Argentina y la Liga Águila de Colombia.

VER AQUÍ los partidos de hoy en vivo | Horarios, fechas y canales de tv en el mundo

Venezuela Primera División

Zulia vs. Zamora - 15:00 horas





Estados Unidos MLS | ESPN Play

ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

New York City vs. Sporting KC - 18:30 horas

Los Angeles FC vs. Atlanta United - 21:00 horas

International Champions Cup | Directv 610

Real Madrid vs. Atlético Madrid - 18:30 horas

Argentina | TyC Sports

Racing Avellaneda vs. Unión Santa Fe - 19:00 horas

Chile Primera División | CDF Premium

Coquimbo Unido vs. U. de Concepción - 19:00 horas

Ecuador Primera A | Gol TV

Guayaquil City vs. LDU - 19:15 horas

Colombia Liga Águila | WIN Sports

Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima - 19:30 horas

México Liga MX | Azteca 7

Morelia vs. Atlas - 19:00 horas

Veracruz vs. Pachuca - 21:00 horas

Portugal | Sport TV1

Serbia | SportKlub 2 Serbia

España | TVE La 1, fuboTV España

Lituania | TVPlay Sports+

Suecia | C More Play, C More Fotball, TV4 Sweden

Japón | J Sports 2

México | UnivisionTDN, Televisa Deportes En Vivo

Canadá | RDS, RDS GO, TSN1, TSN5, TSN3, TSN4, CTV, CTV GO, TSN GO

Camerún | SuperSport 4, SuperSport 4 Africa, SL2G