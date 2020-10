¿Cómo ver Barcelona vs Juventus en directo? El partido de Champions League se transmitirá vía Movistar Liga de Campeones en España y ESPN2 en diferentes partes de Latinoamérica desde las 21:00 hora local. ¿Cómo ver el partido de fútbol en vivo online? Aquí te damos todos los links streaming que necesitas para seguir el juego desde cualquier dispositivo móvil.

Canales TV de España para ver Barcelona vs Real Madrid en vivo

En España, el Barcelona vs Juventus será transmitido en vivo este miércoles 28 de octubre desde las 21:00 hora local vía Movistar LaLiga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 2 y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar y Orange. Estos medios ofrecen partidos por Internet y con acceso a cualquier dispositivo móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar y 114 de Orange

Movistar Liga de Campeones 2: Canal 52 de Movistar y 127 de Orange

Orange TV: Canal 114 y 127 de Orange

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

¿Cómo ver Barcelona vs Juventus online por app móvil?

Diferentes canales internacionales de TV ofrecen ver el partido en directo a través de sus plataformas. En España podrás seguirlo vía Movistar Liga de Campeones por Canal 46 de Movistar y 110 de Orange desde las 21:00 horas.

En esta app podrás ver todos los partidos de fútbol en vivo y en directo on demand; es decir, en el momento en que el usuario quiera reproducir el partido más reciente. Está disponible para iOS y Android, registrándote con un usuario y una contraseña. Solo introduce tus datos y tienes acceso a los partidos.

¿Cómo hacer el contrato por TV para ver la Champions League?

Para poder obtener el paquete de fútbol de Movistar y disfrutar la Champions Legue como el partido entre Barcelona vs Juventus, puedes hacerlo a partir de 25 euros mensual, donde no solo tendrás acceso a ver LaLiga Santander, sino otras competiciones internacionales como la Premier League, Europa League, Bundesliga, entre otros torneos que se juegan en Europa.

También puedes contratar el canal Movistar Liga de Campeones en Orange TV y en la plataforma de streaming online Mitele Plus.

Movistar+: Aquí puedes encontrar el paquete Fusión por lo que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica para hogares o dispositivos móviles. ¿Cuál es el costo? Vale 85 euros mensual y puedes disfrutar de diferentes ligas internacionales como la Champions League y la Europa League.

Orange TV: Si eres aficionado del fútbol este será tu paquete. Aquí puedes seguir LaLiga Santander y la Champions League. La compañía francesa se ha beneficiad o del dictamen de la competencia, pues Movistar+ no puede tener la exclusiva. Orange cuenta con canales de Movistar para todos los partidos.

Horarios y canales por país para ver Barcelona vs Juventus en vivo

Para ver el Barcelona vs Juventus en vivo y en directo por televisión, hay algunos canales disponibles, como ESPN, DAZN y El Plus. Ahora, si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido de fútbol en vivo desde las 16:00 horas Washington y 13:00 horas Los Ángeles vía TUDN y Unimás. A continuación, la guía TV de cada país y horarios para no perderse el compromiso de Champions League.

Argentina: desde las 17:00 horas vía ESPN2

Bolivia: desde las 16:00 horas vía ESPN2

Brasil: desde las 17:00 horas vía El Plus

Canadá: desde las 16:00 horas vía DAZN

Chile: desde las 17:00 horas vía ESPN2

Colombia: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Costa Rica: desde las 14:00 horas

Ecuador: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Estados Unidos: desde las 16:00-13:00 horas vía TUDN, Unimás

México: desde las 14:00 horas vía TUDN

Paraguay: desde las 15:.00 horas vía ESPN 2

Perú: desde las 15:00 horas vía ESPN2

Uruguay: desde las 17:00 horas vía ESPN2

