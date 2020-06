Si hay una liga que apasiona a todo el mundo, esa es LaLiga Santander. Uno de los clubes que apunta al campeonato del fútbol español, Barcelona, enfrenta este sábado 13 de junio al Mallorca. Sigue EN VIVO Barcelona vs. Mallorca EN DIRECTO y ONLINE con la transmisión de ESPN 2 para toda Latinoamérica y SKY HD para Centroamérica y MÉXICO. Además, si te encuentras en España este partido podrás verlo a través de Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar LaLiga desde las 22:00 horas. Conoce a qué hora, en qué canales de TV, dónde y cómo podrás ver el encuentro desde Perú, España, México, Argentina, Colombia y cualquier parte del mundo.

Barcelona vs. Mallorca: Posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Gámez; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla, Kubo; Budimir, Cucho.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en España?

Si te encuentras en España, Barcelona vs. Mallorca empezará a jugarse desde las 22:00 horas local. Sigue el encuentro AQUÍ.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en vivo ONLINE desde ESPAÑA?

Desde España, Barcelona vs. Mallorca en vivo a través de los canales de TV Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus. Ojo a las suscripciones a estos canales para que puedas verlos en HD.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en MÉXICO?

Si estás en México, el Barcelona vs. Mallorca arranca desde las 15:00 horas. Míralo EN VIVO.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en vivo ONLINE desde MÉXICO?

Para ver Barcelona vs. Mallorca EN VIVO desde México lo podrás seguir a través de SKY HD. Si quieres ver el encuentro ONLINE deberás seguir ELBOCON.PE, que te trae el minuto a minuto del duelo.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en Colombia?

Barcelona vs. Mallorca arranca a las 15:00 horas en Colombia. Atento a la programación local para seguir este encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en vivo ONLINE desde COLOMBIA?

La transmisión para Colombia del Barcelona vs. Mallorca será a través de ESPN 2 o ESPN Play. Además, sigue el minuto a minuto EN VIVO a través de ELBOCON.PE.

¿A qué hora ver Barcelona vs. Mallorca en Argentina?

Barcelona vs. Mallorca podrás verlo desde las 17:00 horas para toda la Argentina.

¿Dónde ver Barcelona vs. Mallorca en vivo ONLINE desde ARGENTINA?

Si quieres ver EN VIVO el partido entre Barcelona y Mallorca desde Argentina, deberás seguir la plataforma de ESPN 2 o ESPN Play. Además, sigue las incidencias en ELBOCON.PE minuto a minuto.

El último partido por LaLiga Santander entre Barcelona y Mallorca acabó con victoria 5-2 para los culés. Foto: AFP

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: Canales de TV para ver EN DIRECTO el partido por LaLiga Santander

España: Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar+, Mitele Plus

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia: beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Radio Barca, Kayo Sports

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, Radio Barca

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: A qué hora empieza el partido por LaLiga Santander

México, Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos (Miami): 16:00 horas

Estados Unidos (Los Angeles): 13:00 horas

En el partido por la fecha 16 de LaLiga Santander 2019-20, Lionel Messi presentó su Balón de Oro. El sexto en sus vitrinas.

¿Qué es FC. Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona o conocido como Barça por todos sus fanáticos, es el club español de la ciudad de Barcelona en España. Es uno de los más grandes clubes en el fútbol de España y el segundo club con mayor cantidad de títulos en LaLiga Santander con 26 campeonatos.

¿Qué es R.C.D. Mallorca?

Real Club Deportivo Mallorca es un club de fútbol español de la ciudad de Palma de Mallorca. Fue fundado en 1916 como Alfonso XIII Foot-Ball Club. Nunca ha ganado un título de LaLiga Santander.

¿Qué es LaLiga Santander?

La Primera División de España es conocida a nivel mundial como LaLiga Santander (por patrocinios). Es la máxima categoría del fútbol de España y es organizada por la Liga de Fútbol Profesional. FC. Barcelona es el vigente campeón, mientras que Real Madrid es el club más ganador en su historia con un total de 33 títulos.