Paulo Dybala ha sido voceado, en los últimos años, como posible fichaje del FC Barcelona en el que brilla Lionel Messi. Y si bien no ha existido un pronunciamiento de ninguna parte a los medios, el argentino le abrió las puertas al club azulgrana, en una entrevista con el canal CNN.

El exjugador del Palermo afirmó que le gustaría vestir la camiseta azulgrana, teniendo en cuenta además, que estar al lado de Lionel Messi lo hace más atractivo. Sin embargo, explicó que por el momento es feliz en el equipo de Piamonte.

“La verdad es que Barcelona es un gran club, de nivel mundial, y con Messi es todavía más grande. Sería bonito jugar ahí, pero la Juventus también es una entidad muy grande, llena de historia, donde juegan grandes futbolistas. Hay tanta calidad que podrías montar dos equipos y la posibilidad de jugar con gente como Buffon y Cristiano, que hacen crecer el equipo”, dijo Paulo Dybala.

No la pasó bien

Hoy por hoy, Dybala es uno de los mejores jugadores de la Juventus; no obstante, el argentino ha recordado que su equipo quiso venderlo la temporada pasada cuando no se encontraba en su mejor momento.

“Hace un año la Juventus no contaba conmigo, no querían que siguiera jugando aquí. Me buscaron Manchester United, Tottenham y creo que también el PSG. Pero quería quedarme, venía de unos meses malos y no quería irme dejando esa imagen, no era justo", dijo.

“Le dije al club que quería quedarme y no fue fácil, porque las intenciones del equipo eran distintas. Una vez cerrado el mercado, con la llegada de Sarri crecí mucho. Jugamos mucho mejor y estaba disputando una gran temporada”, agregó.