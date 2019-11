El sábado 23 de noviembre es un día que quedó en la historia para el fútbol peruano luego de haberse realizado la primera final a sede única en la historia de la Copa Libertadores. Sin embargo, hubo un tema que no gustó en los hinchas, pues los brasileños y argentinos no están acostumbrados a la prohibición de gorras y lentes de sol en los estadio.

Martín Liberman, periodista de Fox Sports, resaltó lo positivo de la final de la Copa Libertadores 2019: “A mí a la distancia y por televisión me pareció un súper evento”, pero a su vez dejó una fuerte crítica por la prohibición de gorros.

“Al fútbol peruano: atrasan, muchachos. Tienen que tener las medidas de seguridad necesarias y no hacer que la gente se muera. La gente se muere por el cáncer de piel, quiero que lo sepan. A mí con mi piel blanca, mis pecas y lunares me aniquilas sin gorra. No hay consiencia en el Perú con los problemas de la piel o no hay suficiente seguridad, una de las dos”, indicó Martín Liberman durante el programa Agenda Fox.

Recordemos que esta prohibición es por parte de las autoridades peruanas, algo que también ocurre en todos los partidos del fútbol peruano. La Copa Libertadores se adaptó a nuestras leyes y, lastimosamente, los hinchas que asistieron al Monumental sufrieron las consecuencias en un día bastante soleado.

