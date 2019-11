Binacional se instaló en la gran final de la Liga 1 2019 luego de haber obtenido el título del Torneo Apertura y ubicarse en el segundo lugar del campeonato. El equipo dirigido por Roberto Mosquera espera por el ganador de la semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sobre el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal dijo lo siguiente: “Estamos tranquilos esperando lo que suceda, eso ya no depende de nosotros, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y las circunstancias dirán los partidos que habrán. Vamos a esperar con mucha expectativa quién es nuestro próximo rival para dirimir el campeonato”, indicó Roberto Mosquera.

Además, resaltó la buena labor de Binacional ante Sporting Cristal: “Tratamos de no depender del rival, hoy demostramos que aprendimos la lección con Alianza, hoy hicimos lo que teníamos que hacer. No es fácil armar un equipo con un plantel corto, hoy no estuvieron Pérez, Millán y Leudo, que son titulares”, dijo Mosquera.

Recordemos que si clasifica Alianza Lima, Binacional tiene la opción de elegir dónde arranca de local en la gran final, pero en caso se imponga Sporting Cristal, serán los rimenses los que tengan esta opción.

