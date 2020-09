El presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, reveló esta semana que era complicado dar una fecha de inicio de la Superliga Argentina debido a que aún no existen las medidas de seguridad necesarias. “Cuando las autoridades sanitarias lo crean volverá el fútbol”, sentenció.

No existe día, pero los clubes ya se preparan para llegar con buen ritmo. No quieren que el anuncio oficial los sorprenda. Este es el caso de Gimnasia y Esgrima de la Plata de Diego Maradona.

‘Los Lobos’ se vieron las caras ante San Lorenzo por un partido amistoso, y como era de esperarse, ‘El Diego’ fue quien se llevó todo los ‘flashes’. Se presentó al encuentro junto a su hijo y utilizando unas pantallas protectoras anticoronavirus muy llamativas.

Las máscaras cubrían toda la cara desde la mitad de la cabeza hasta por debajo de la barbilla. De lejos, más de uno pensó que se trataba de un casco de astronauta. Las redes sociales rápidamente reaccionaron.

Cuando se retiró la pantalla, se colocó una mascarrilla y saludó a algunos dirigientes del club. Esos sí, cuando tenía que sentarse en el banco a dar indicaciones, lo hacía protegido.

La fotografía de Diego Maradona y su niño rápidamente se volvió viral y desvió, como era de esperarse, los focos de un partido que fue muy igualado y que terminó con el marcador 0-0.

“Todos los argentinos extrañábamos el fútbol. No hay un argentino que no quiera que no se juegue”, aseguró Diego en diálogo exclusivo con TNT Sports.

“Feliz de venir con Dieguito (el hijo). Estaba todo nervioso y después se puso en tono jugador”, dijo entre risas.

Diego Maradona es entrenador de Gimnasia desde el 2019. (Foto: TNT Sports)