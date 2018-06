Rusia 2018: Cesc Fábregas defiende a Messi y desmerece a Ronaldo

En una columna que escribe para el portal de la BBC, Cesc Fábregas, centrocampista del Chelsea, salió en defensa de su amigo Leo Messi y ha quitado mérito a lo que viene realizando Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal durante el Mundial de Rusia 2018.

El campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 explica sus experiencias en las copas del mundo y comenta que el Mundial Rusia 2018 está destacando más por las estrategias defensivas que ofensivas y pone como ejemplo los marcajes a los que se ha visto sometido Leo Messi tanto contra Islandia como contra Croacia. "Islandia no puso a un jugador sobre Leo Messi, pero tenían tantos jugadores atrás que no habían espacios. Hay que reconocer que Islandia lo hizo bien frenando a Messi. Le ví que tuvo que retroceder para llevar el juego. Si, como él, no tienes el balón, me sentiría muy frustrado. A Messi hay que tenerlo en el último tercio para que el haga que sucedan cosas en el área", detalla Cesc Fbregas.

Sin embargo, el ex Barcelona también dedicó líneas para Cristiano Ronaldo. "Tiene un papel muy diferente con Portugal: principalmente se mantiene arriba y ya no le ves corriendo por todo el campo", comentó Cesc,

Además, quitó méritos a los goles anotado por la estrella del Real Madrid. "Cristiano Ronaldo está jugando bien, pero si realmente se observa lo que ha hecho, ha marcado un penalti, una falta directa, un gol de córner y otro con un disparo que De Gea debería haber salvado. No se puede decir que él y Portugal hayan demostrado grandes combinaciones o fútbol tiki-taka para marcar grandes goles", concluye.

