​River Plate vs. Newell's Old Boys EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

River Plate vs. Newell's Old Boys chocan por la fecha 21 de la Superliga Argentina, duelo se realizará en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti desde las 7:30 pm (hora peruana)

Minuto a Minuto

River Plate marcha quinto en la Superliga Argentina 2019 con 33 unidades, este será el último juego de los dirigidos por el 'Muñeco' Gallardo antes de debutar en la Copa Libertadores 2019 enfrentando a Alianza Lima en el estadio Nacional.

Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima, lamentó que los organizadores de la Liga 1 no hayan adelantado el partido que jugarán ante la Universidad César Vallejo, para así tener más tiempo de preparar el compromiso de Copa Libertadores contra River Plate.

Post Partido

'En el mundo no existe ese lapso de descanso, pero parece que en Perú sí. No es simple, pero es la realidad y hay que decirla. Es un torneo totalmente distinto donde todos los equipos pelean parejos. Nos toca un grupo bastante complicado pero tenemos con qué para afrontarlo. Esperemos que los más jóvenes estén atentos a la hora de jugar, que los más grandes nos apoyen a todos y yo que estoy en el medio, sumar de donde me toque porque es una competencia muy linda', apuntó el DT de Alianza Lima.

A diferencia de River Plate, Newell's está estancado en el puesto 20 de la Superliga Argentina con 25 unidades, muy alejado de las casillas que clasifican a torneo internacionales en la siguiente temporada.