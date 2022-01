Real Madrid venció por 4-1 a Valencia y se mantiene en la cima de LaLiga con 49 unidades. Sin embargo, cuando el encuentro iba igualado sin goles, el árbitro pitó un controversial penal a Casemiro que Karim Benzema cambió por gol a los 43 minutos.

Este polémico cobro llamó la atención de Gerard Piqué—quien a través de Twitter—expresó su inconformidad de manera sarcástica por la decisión del juez. No obstante, el director técnico del cuadro blanco, Carlo Ancelotti, que la falta estuvo bien cobrada.

“No he visto la jugada, no he visto nada del partido. Me pareció desde lejos bastante claro (el penal), pero de verdad que no sé qué ha pasado. No sé qué decir. Tengo que evaluar el encuentro”, confesó en conferencia de prensa.

De la misma manera, el estratega italiano consideró que el resultado es justo. “Hemos jugado bien, hemos merecido ganar. Es verdad que hemos abierto el marcador con un penalti, eso nos ha ayudado, pero ha sido un partido completo. Al principio no hicimos buenas vigilancias defensivas, nos cogieron en alguna contra, pero luego hemos creado oportunidades”, añadió.

De la misma manera, destacó el trabajo de Vinícius Júnior en el encuentro. “Pienso que tenemos que mirar partido a partido, con el momento de los jugadores. Ha vuelto bien, sin destacar mucho con los regates pero listo ahí, para marcar goles”, mencionó.

¿Cuándo es el siguiente encuentro de Real Madrid?

El próximo partido de Real Madrid por LaLiga es ante Elche (23 de enero), sin embargo, antes de eso, deberá enfrentar a Barcelona por la Supercopa de España (12/1) y jugará contra los ‘Franjiverdes’ (19/1) por los octavos de final de la Copa del Rey.