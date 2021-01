Neymar tiene grandes deseos de seguir vistiendo la camiseta de PSG. El atacante, que este domingo marcó un doblete en la derrota frente a Lorient (3-2) en la Ligue 1, también espera que Kylian Mbappé siga en la institución capitalina. La idea del brasileño es convertirse en un equipo cada vez más fuerte.

“Estoy muy feliz aquí hoy, ha cambiado mucho, no sé qué ha cambiado, pero hoy me he adaptado, ahora estoy más tranquilo y feliz. Quiero quedarme y espero que Kylian también se quede. Queremos ser un gran equipo en París”, declaró al astro en una entrevista con el canal francés TF1.

En la misma conversación, que es un adelanto presentado mediante las redes sociales, ‘Ney’ habló de la gran relación que tiene con el campeón del mundo. “Somos como hermanos, pero yo soy el mayor. Nos encanta jugar juntos porque quiero sacar lo mejor de él”, agregó el internacional con el ‘Scratch’.

Neymar profundizó en más cualidad de Mbappé. “Yo le llamo ‘Golden Boy’ porque es un chico de oro. Tiene un corazón enorme. Como jugador de fútbol todos sabemos lo que vale, pero, fuera del campo, también es increíble. Es sonriente, alegre, le gusta divertirse. Somos muy parecidos y tenemos que estar felices para estar al 100%”, expresó.

Neymar todavía no olvida la Champions League

La herida por perder la final de la Champions League contra Bayern Múnich todavía no ha cerrado. El delantero brasileño desveló cómo vivió las horas posteriores a la derrota en Portugal y aseguró que lo intentarán nuevamente.

“No me ha gustado. Lloré. Tenía muchas ganas de traer esta copa a Francia, pero no lo conseguimos. Creo que tendremos más oportunidades. Este año haremos todo lo posible para llegar a la final y ganar el título”, sostuvo Neymar.