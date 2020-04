“Nadie me gana en mentalidad”. Así de contundente fue el delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, en una entrevista concedida a la cadena ESPN. El hoy atacante de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) aseguró que su gran fortaleza mental le ha servido para jugar en clubes ilustres como el Manchester United o el Real Madrid.

En esa charla, el azteca admitió que muchos podrán calificarlo como “el peor jugador en la historia. Puede ser, pero nadie me va a quitar lo que hice”. “Si llegué a jugar en grandes equipos no porque fue fuera el mejor jugador técnicamente hablando, sino porque nadie me gana en mentalidad”, afirmó.

El ariete de la selección mexicana dijo también que en su paso por el fútbol europeo (en donde defendió las camisetas del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla) “había millones de jugadores con mayor talento futbolístico, pero no con mi mentalidad”.

Valiente y atrevido

En otro momento de la entrevista, el ‘Chicharito’ destacó que lo que ha podido lograr se ha debido en gran medida a su personalidad. “Soy muy valiente, muy atrevido. Cuando el coraje y la competitividad van de la mano, esto sucede. Por eso obtuve esos elogios”. Asimismo, confesó que su carrera la construyó a base de sacrificios, y dio un ejemplo. “Quería ser el mejor, estar en el Real Madrid. Podría haberme quedado con mi familia en Guadalajara y no haberme desafiado”.

Finalmente, pese a que no ha tenido un buen arranque en la MLS, el mexicano está convencido de que tomó una buena decisión al irse a jugar a Estados Unidos. Aunque tampoco descarta volver a Europa. “No lo sé. Es difícil, pero... Soy una persona segura cuando tomo decisiones. Puedo cambiar de opinión, todos pueden hacerlo, pero estoy seguro del proyecto que elegí con el Galaxy”, finalizó.

