Es el máximo goleador de la historia de la selección de México, con 52 anotaciones, pero por decisión del entrenador Gerardo Martino, Javier Hernández no forma parte de las convocatoria del ‘Tri’ ya desde hace mucho. Pese a ese escenario, el ‘Chicharito’ no pierde la esperanza de volver.

“No es que esté harto o no. Seguiré haciendo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, hacerlo de la mejor manera, lo demás no está en mí, no es que esté harto ni cansado”, confesó el delantero que milita en Los Angeles Galaxy, en entrevista con ESPN.

El deportista de 33 años también confesó su sueño de ver a México llegar hasta el tan ansiado quinto partido en un Mundial y, por qué no, levantar el trofeo de campeón.

“Llevo unos años que soy un fanático más de la selección y que les deseamos lo mejor, que pueda clasificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y ojalá, como siempre lo dije cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, llegar al quinto partido y ser campeones del mundo, esté o no esté”, dijo.

‘Chicharito’ Hernández, por otro lado, aseguró que ser considerado en una próxima convocatoria -algo que no pasa desde septiembre del 2019- no lo ve como un tema personal

“Nunca fui a la selección y nunca querré ir solo para obtener mis logros, al final de cuentas ya los tengo y al final de cuentas no hice historia en ese aspecto con la selección mexicana”, sentenció el exjugador de Chivas, Real Madrid, Manchester United, Sevilla, Bayer Leverkusen y West Ham.