Este sábado, más de 80 hinchas del Monarcas Morelias llegaron hasta el estadio Morelos con la firme intención de que no efectúe una mudanza pues se habían enterado que varios camiones estaba estacionados en la playa de estacionamiento del recinto deportivo y que ya se estaban transportando algunas cosas, los aficionados no dudaron en organizarse para evitar que se sigan llevando más enseres.

Según informó ESPN Digital, los simpatizantes son integrantes de la barra “Locura 81”. Algunos de ellos estacionaron sus vehículos en la puerta principal del estadio Morelos para frustrar la mudanza. Como se sabe, es casi inminente el cambio de sede y nombre del club donde jugaron varios de nuestros compatriotas: Raúl Ruidíaz y Edison Flores, entre ellos.

“La idea es no dejar salir los camiones de mudanzas y hasta el momento no ha salido nadie”, declaró un hincha que se identificó como Daniel Pérez. El aficionado también reveló que este domingo organizarán una marcha de protesta contra la directiva del club Monarcas “para que por lo menos den la cara".

En las redes sociales los barristas ya empezaron a organizarse. Con los hastags #MoreliaNoSeVa, #FueraGrupoSalinas y #MoreliaQuédateEnCasa, procuran reclutar la mayor cantidad de hinchas posibles para expresar juntos su rechazo por la desaparición del club de sus amores. En la puerta del estadio, pegaron banderolas. “La historia no se vende. No se cambia. #Morelia no mueve masas solo corazones”, se lee en una de ellas.

Silencio absoluto

Daniel Pérez le contó al citado medio que antes los directivos de ‘La Monarquía’ les contestaban el teléfono, pero ahora ya no. “Con quien más contacto teníamos era con Lenin Pérez (director de Operaciones del club), él se encarga de la logística de viajes de los jugadores, y ya no nos contesta. También hablábamos con Bernardo Ruede (director de Mercadotecnia) y pasa lo mismo”, reveló.

“Estamos en la intriga, la indignación y la impotencia porque la directiva y mucho menos los dueños del club han tenido la deferencia de decir de manera oficial qué pasará con el equipo, aunque todos sabemos que cambiará de sede”, se lamenta el hincha.

“Que mínimo den la cara. Vamos a exigir respeto. Queremos saber la razón de que se lleven al equipo. Que avisen aunque sea los motivos, planes, qué pasó y que el equipo lo dejen porque es de aquí, aunque aparentemente se ve difícil”, añadió.

El aficionado también comentó que algunos jugadores del club les han manifestado su pesar por lo que está sucediendo. “Están dolidos como nosotros, sobre todo lo que son de acá y que pensaban terminar su carrera en el Morelia. Hemos hablado con Sebastián Sosa, Gabriel Achilier, Luis Malagón. Todos tienen la idea de que se van. Yo todavía ni me la creo. Cuando regrese la normalidad, por el Covid-19, va a pesar mucho en lo económico y en lo emocional”, concluyó Pérez.

