Ver TyC Sports GRATIS | Gimnasia vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE por la fecha 9 de la Superliga Argentina

Gimnasia vs. Godoy Cruz EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 9 de la Superliga argentina, este sábado 5 de octubre, desde las 11:15 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TyC Sports para Latinoamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La previa

Gimnasia La Plata tendrá otro duro desafío cuando visite a Godoy Cruz en su larga lucha por salir de la zona de descenso y soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas.

Gimnasia vs. Godoy Cruz: horarios del partido

México - 11:15 a.m.

Ecuador - 11:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

Venezuela: 12:15 p.m.

Bolivia - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 1:15 p.m.

Chile - 1:15 p.m

Uruguay - 1:15 p.m.

España - 6:15 p.m.

Por ahora, si bien hay varios equipos implicados, el más preocupado por el descenso es Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo de Diego Maradona, último en las posiciones y en la tabla de promedios.

Lleva una racha nefasta de siete caídas en fila que lo dejó en situación muy complicada, razón por la cual el exentrenador de la selección argentina dispuso varios cambios durante la semana.

Para el compromiso con Godoy Cruz, Maradona decidió no considerar en la lista de convocados a Claudio Paul Spinelli, atacante que el 'Lobo' fichó en el reciente mercado de pases a préstamo.

Esta vez, el examen para el 'Lobo' será la visita en Mendoza a Godoy Cruz, más aliviado en los promedios pero de mala campaña también, a tal punto que será un duelo entre los dos equipos hasta aquí son los peores del certamen.

"Trato de hacerle entender a mi equipo que esta situación la sacamos adelante nosotros jugando bien, no hay otra manera", afirmó en la previa el entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá.

Gimnasia vs. Godoy Cruz: probables alineaciones

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Joaquín Varela, Tomás Cardona, Agustín Aleo; Leandro Vella, Fabián Henríquez, Kevin Gutiérrez, Valentín Burgoa; Miguel Merentiel y Juan Brunetta.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Germán Guiffrey, Marco Torsiglieri; Matías García, José Paradela, Víctor Hugo Ayala, Brahian Aleman; Horacio Tijanovich y Pablo Velázquez.

Gimnasia vs. Godoy Cruz: ¿dónde se ubica el estado?