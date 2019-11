Fox Sports 2 | Boca Juniors vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO por la Superliga Argentina

Boca Juniors vs. Arsenal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 12 de la Superliga Argentina en La Bombonera desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports 2.

El duelo entre Boca Juniors y Arsenal será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Superliga Argentina.

Los ‘Xeneizes’ necesitan una victoria para recuperar la confianza perdida durante las últimas semanas. El equipo de Gustavo Alfaro recibirá este domingo 3 de noviembre al elenco de Sarandí, que no gana hace tres jornadas.

Boca Juniors está viviendo una situación complicada por estos días. El cuadro ‘azul y oro’ fue eliminado de la Copa Libertadores hace un par de semanas y encima perdieron la punta de la Superliga Argentina.

Los boquenses visitaron el jueves la cancha de Lanús con la esperanza de conseguir una victoria. Sin embargo, el cuadro granate impuso condiciones para quedarse con las tres unidades.

Los ‘Xeneizes’ acumularon la segunda caída consecutiva en el torneo local y se estancaron en 21 unidades, las mismas que ha sumado River Plate. Además, Boca está tres abajo del líder Argentinos Juniors (24) y dos menos que la escolta Lanús (22).

Carlos Tevez, uno de los referentes del equipo, tiene grandes opciones de iniciar el partido junto a Ramón Ábila. Mientras que Nicolás Capaldo reaparecería en la escuadra luego de recuperarse de una lesión en el tobillo.

Por su lado, Arsenal solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos disputado en la Superliga Argentina. El cuadro de Sarandí igualó contra Central Córdoba y River Plate en las recientes jornada del certamen.

Boca Juniors vs. Arsenal: horarios del partido

México 8:00 a.m.

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 3:00 p.m.

Boca Juniors vs. Arsenal: posibles alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Iván Marcone, Nicolás Capaldo; Salvio o Villa, Carlos Tevez, Alexis Mac Allister; Ramón Ábila.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez, Nicolás Giménez; Juan Manuel García y Juan Cruz Kaprof.

Boca Juniors vs. Arsenal: ¿cómo llegar al estadio?