El Barcelona vs. Real Madrid no tuvo muchas situaciones de peligro en las porterías, el primer tiempo transcurrió sin sobresaltos siendo la gran polémica dos penales contra el francés Raphael Varane no cobrados en el área ‘azulgrana’.

Raphael Varane recibió en el muslo un fuerte planchazo de su compatriota Lenglet y dos minutos después, fue agarrado en el área por Ivan Rakitic. Ninguno fue señalado por el VAR desatando la polémica en redes sociales, durante el descanso del Barcelona vs. Real Madrid.

Barcelona vs. Real Madrid | La polémica del primer tiempo fue un doble penal a Varane | VIDEO

Video ESPN

Las quejas por arte del cuadro 'blanco se dieron primero con un penalti no pitado de Lenglet a Varane y dos minutos después con un agarrón de Rakitic al mismo defensa también dentro del área en el que el Real Madrid reclamó la pena máxima.

Barcelona lidera el campeonato español empatado a 35 puntos con el Real Madrid, después que ambos tropezaran el fin de semana frente a Real Sociedad (2-2) y Valencia (1-1), respectivamente. Benzema es clave en un Real Madrid, al que Zinedine Zidane ha sabido reactivar tras un renqueante inicio de temporada.

Barcelona vs. Real Madrid | La polémica del primer tiempo fue un doble penal a Varane | VIDEO

Video ESPN

Anderson Santamaría sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y será operado de la rodilla | FOTO

Barcelona vs. Real Madrid | Alineaciones Confirmadas

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Sergio Busquets, Rakitic, De Jong - Messi, Suárez, Griezmann DT: Ernesto Valverde

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde, Isco - Bale, Benzema DT: Zinedine Zidane

Más información en El Bocón.pe:

Alexandra Méndez amenaza soltar secretos del búnker de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán criticó arbitraje de la primera final de la Liga 1 [FOTO]

Alexandra Méndez, la “Chama”, mostró conversaciones con la esposa de Christian Cueva en el programa Magaly TV la ‘Firme’ [FOTO]