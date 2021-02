Ligas Extranjeras







Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo: Renato Tapia estuvo cerca de ser expulsado tras ‘invento’ de Luis Suárez | VIDEO El exBarcelona logró generar una infracción para que el árbitro expulse al peruano en el Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo pero este no compró.