Llegó hace poco más de un mes al Parque de los Príncipes. Sergio Ramos fichó como nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG) por dos temporadas y no se estaría adaptando de forma tan adecuada con el staff del conjunto francés como se esperaba. Además, Mauricio Pochettino dudaría en contar con el español si no tiene la actitud adecuada.

Según informó ‘El Larguero’, fuentes cercanas al club parisino informan que el defensa español ha llegado “crecido”. Ramos tuvo incómodos detalles con miembros del PSG, dentro del staff que trabaja para los jugadores; así como algunas exigencias que no han gustado dentro de la escuadra francesa.

Sergio Ramos se retiró del Real Madrid tras culminar su contrato; y, si bien fue durante muchos años capitán del conjunto blanco; ahora, el central español es un miembro más dentro de un club que está lleno de estrellas como Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé

A la fecha el ex Real Madrid no ha logrado debutar; y, en el programa de la ‘Cadena SER’ anuncian que si no regresa en un estado óptimo, al cien por ciento y con buena actitud, el argentino Mauricio Pochettino no lo colocará como titular. Cabe destacar que el PSG tiene dos grandes nombres en su defensa: Marquinhos y Kimpembe.

Sergio Ramos sin debutar

El defensa español no ha tenido los meses más productivos. Una lesión en el sóleo del muslo izquierdo no le ha permitido entrenar con todos sus compañeros, por lo que viene realizándolos de forma individual. Las lesiones lo persiguieron en la temporada pasada, en los últimos dos meses como merengue casi no pudo jugar, incluso no fue convocado por Luis Enrique para la Eurocopa 2021.