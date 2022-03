Venezuela vs. Colombia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Cachamay.

Para soñar con el repechaje que otorga un lugar en la Copa del Mundo, el cuadro ‘cafetero’ tiene la obligación de ganar y esperar que Perú, que recibe en Lima a Paraguay, empate o pierda en el Estadio Nacional. En este contexto, no importa el resultado que obtenga Chile ante Uruguay.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 5:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Después de vencer por 3-0 a Bolivia en casa, el equipo de Reinaldo Rueda alcanzó el sexto lugar de la tabla con 20 puntos. En tanto, los peruanos son quintos con 21 y los chilenos, que también están en el pleito, aparece en la casilla siete con 19 unidades.

El conjunto colombiano afrontará el duelo sin el suspendido Juan Guillermo Cuadrado y el lesionado Alfredo Morales. Pero, arriba con la confianza depositada en el buen momento de Luis Díaz, quien compartirá ofensiva con Luis Fernando Muriel.

De su lado, Venezuela ya no tiene chances de ir a Qatar 2022 desde hace jornadas. De hecho, en el proceso, la Vinotinto cambió de entrenadores hasta confiar el proyecto a José Néstor Pékerman, que fue a la Copa del Mundo con los ‘cafeteros’.

Venezuela vs. Colombia: canales de transmisión

México – Sky HD

Perú – Gol Perú

Ecuador – Canal del Fútbol

Colombia – Caracol TV

Venezuela – TLT Venezuela

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DeporTV

España – Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

¿Dónde ver online el partido Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – Blue To Go Video Everywhere

Perú – Movistar TV App

Colombia – Caracol Play

Chile – TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Venezuela vs. Colombia: posibles alineaciones del partido

Venezuela: Wuilker Faríñez, Tomás Rincón, Salomón Rondón, Josef Martínez, Fernando Aristeguieta, Darwin Machís, Rómulo Otero, Jhon Murillo, José Martínez, Ronald Hernández y Luis Del Pino Mago.

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra, Gustavo Cuéllar, Yairo Moreno, James Rodríguez, Matheus Uribe, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz.

¿Dónde jugarán Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022?

