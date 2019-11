Gabigol, un crack dentro y fuera de las canchas. El goleador de Flamengo tuvo un enorme gesto con niños de Gremio y del ‘Mengao’ tras el final del duelo disputado en el Arena do Gremio. El atacante saludó a todos los que se cruzaron por su camino e hizo feliz a uno de ellos, quien se quedó con su camiseta y estalló de felicidad, pues se quedó con una de las '9′ más deseadas de todo Brasil.

“¡Los niños son la esperanza para el futuro, la sonrisa del mundo y la alegría de la vida!”, afirmó Gabriel Barbosa en una publicación realizada a través de sus redes sociales. El video ha dado la vuelta al mundo y han elogiado el enorme gesto del delantero del ‘Mengao’ con los niños del equipo rival.

Gabriel Barbosa le da su camiseta a un niño de Gremio | Video: Twitter

Contra quien no se guardó absolutamente nada fue contra Dudú, delantero de Palmeiras, quien afirmó que alentaría por River Plate en la gran final de la Copa Libertadores 2019 que se disputará en el Monumental de Lima: “¿Dijo eso? Jaja... Lo respeto. No tengo que hacer nada. Tenemos 40 millones de hinchas, ¿no? No preciso el aliento de nadie”, indicó Gabriel Barbosa sobre el apoyo de Dudú al ‘Millonario’.

Atención, River Plate

Falta menos de una semana para la gran final de la Copa Libertadores 2019 ante River Plate y Gabigol ha roto un récord goleador con Flamengo: ante Gremio anotó su gol 22 de la temporada en el Brasileirao y superó a Zico como el jugador del ‘Mengao’ con más anotaciones en una sola edición del campeonato.

También te puede interesar