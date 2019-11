No iría más. El técnico de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, ya tendría la decisión tomada de renunciar a ‘La Roja’ según el informe del diario ‘La Tercera’ de Chile. Y es que uno de los factores principales para su renuncia fue la cancelación del amistoso ante la selección peruana la última semana.

El colombiano Reinaldo Rueda esperó que la Federación Chilena tome acciones sobre la decisión de sus propios jugadores, sin embargo, desde el ente chileno solo encontró accesibilidad.

“El viernes pasado pensé en dejar la selección, me calenté mucho y me entristecí. Son los que van a llegar con 25 años a la Copa del Mundo y si a esos jugadores no les damos la oportunidad de proyectarse, sea yo u otro el entrenador, nos estamos restando nosotros mismos”, dijo el DT en conferencia de prensa el último miércoles.

Asimismo, Rueda indicó: “Si no hay fútbol, me tengo que ir”, sobre la cancelación de encuentros y entrenamientos de la selección chilena Sub 23. Para el citado medio, el DT ya habría tomado la decisión de decir adiós a Chile e incluso la habría comunicado a algunos directivos de la selección chilena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Federación de Atletismo y Defensoría del Pueblo se pronunciaron tras el maltrato a entrenador en Cusco | FOTO

Sport Boys superó a Binacional en el Callao y así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura | FOTO

Pedro Aquino fue criticado por periodista mexicano: “En Perú lo tienen en lo más alto pero en León su nivel se opaca"

Conmebol le da la bienvenida a Alianza Lima tras su clasificación a la Copa Libertadores 2020 | FOTO