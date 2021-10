De ser pieza clave en la Juventus de Turín a ser cedido al Besiktas. Miralem Pjanico ha vivido momentos muy complicados desde que llegó al FC Barcelona. Ronald Koeman no lo consideró como titular indiscutible en su plantilla y, ahora, diario AS publicó las declaraciones del jugador bosnio sobre la situación del conjunto azulgrana y la oportunidad que le negó Ronald Koeman.

“El año pasado, en Barcelona, el entrenador tomó decisiones que no entendí. No tuve mucha suerte. Podría haber jugado en el Barcelona. Necesitaba más minutos, pero fue la decisión del entrenador. Tenía que resolverlo y encontrar un sitio donde pudiera jugar”, explicó Pjanic.

A pesar de no estar en la presente temporada, el ex Juventus expresó su opinión sobre la complicada situación que viven los del Barcelona: “Pasan momentos difíciles y los resultados no son los que quieren los aficionados. Eso genera presión. La directiva y el presidente saben lo que hay que hacer. Económicamente, las cosas no están bien, pero es un gran club”.

“Tiene muy buenos jugadores y, quizá, necesitan un líder para levantar al equipo. Se han cometido errores, pero la gente tomará las decisiones correctas. El Barcelona volverá es uno de los más grandes”, agregó el futbolista cedido a Besiktas.

No se sintió cómodo con su salida, pero está agradecido con la liga turca: “Soy un futbolista que siempre quiere estar en el campo y, cuando el Besiktas se interesó, no dudé. Siempre quise visitar Turquía. Es un país que siempre me generó curiosidad”.