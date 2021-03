Miralem Pjanic, en lo que va de la temporada, no se ha ganado la confianza del entrenador Ronald Koeman como para ser considerado titular. De hecho, la situación es algo que no le agrada al mediocampista, aunque ello no quiera decir que se rendirá.

En plena actividad de selecciones por la fecha FIFA, Miralem Pjanic le concedió una entrevista a Mundo Deportivo y fue directo al referirse sobre el especial pedido que le haría el director técnico el conjunto azulgrana.

“Continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad. El DT está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es buenísimo para la entidad porque significa mantener un estilo y apostar por futbolistas que has formado, yo puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”, dijo Pjanic.

“Yo he venido al Barcelona para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa del Covid-19″, el mediocampista.

Por otro lado, Pjanic confesó qué es lo que extraña de la vieja normalidad del fútbol: ver el coliseo azulgrana colmado de espectadores.

“Sin duda poder jugar con un Camp Nou lleno. He vivido esa sensación jugando contra el Barça, saltar al campo y mirar hacia arriba, es impresionante, una sensación que no se olvida. Quiero vivir lo antes posible esa fuerza que da un Camp Nou lleno animando al equipo, quiero jugar en un Camp Nou exultante: eso significará que habremos recobrado la normalidad, que la gente puede disfrutar de nuevo”, afirmó el bosnio.