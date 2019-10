Entrenador turco indigna al mundo tras agarrar a cachetadas a sus jugadores por ir perdiendo un partido | VIDEO

Para no creerlo. En Turquía, el técnico del Kayseri Meysuspor Sub 19 no tuvo mejor idea que agarrar a cachetadas a sus propios jugadores en medio de los camerinos.

Video: YouTube



Y es que un video se ha convertido en viral en las redes sociales luego de que el técnico turco del equipo empiece a golpear a sus propios dirigidos por ir perdiendo un partido con un marcador de 3-1.

Sin embargo, para el segundo tiempo, el Kayseri Meysuspor pudo voltear el marcador y ganar con un resultado de 5-3, muchos de los seguidores del equipo dijeron que las cachetadas habían resultado en la interna del equipo.

Sin duda alguna, el video ha causado indignación por el maltrato ocasionado, pero, cabe mencionar que las imágenes son de la temporada 2016-2017 y que recién han salido a la luz.

El video habría sido grabado por uno de los jugadores del equipo y luego de varios años decidió por difundirlo en redes sociales.

