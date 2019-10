Erick Osores revela que vuelve a la TV: "Me convocaron para el domingo"

Tras sus polémicas declaraciones y su salida temporal tanto de la televisión como de sus redes sociales, el periodista deportivo Erick Osores reveló que estará de vuelta a partir de este domingo en Fútbol en América. Erick lo dio a conocer en entrevista a Exitosa Deportes.





“Yo acepto que tengo gente que me tiene cólera. Creo que hubo mala intención. Generaron una situación una situación que se fue descontrolando. Yo acepto que me equivoco, hablé como si estuviese en el barrio y no frente al micrófono. Me llamaron esta mañana y me han convocado para el domingo”, indicó Erick Osores.

Como se recuerda, el periodista deportivo había anunciado que se tomaría una pausa debido a las críticas que surgieron por sus comentarios en su programa de Facebook Futboleros 2.0.

Mediante un comunicado, América Televisión había indicado que estaban en contra de las declaraciones deErick Osores, tras unos días de ausencia (no estuvo el último domingo en Fútbol en América), el periodista volverá a conducir el programa deportivo.

