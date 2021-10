El partido Bélgica vs. Francia por la UEFA Nations League dejó grandes emociones y Eden Hazard fue una de las figuras gracias a sus buenas intervenciones. No obstante, los hinchas no quedaron tranquilos tras el duelo, puesto que se conoció que terminó con algunas molestias.

Sobre los 73 minutos de juego, el entrenador Roberto Martínez decidió sacar al habilidoso volante del Real Madrid para darle ingreso a Leandro Trossard. La escena no parecía fuera de lo común, pero en la conferencia de prensa se conoció inicialmente que quedaron malas sensaciones respecto al estado físico del futbolista.

“Todavía no estamos seguros de lo que le pasa a Eden Hazard. Vamos a tener que esperar a los exámenes de las próximas horas para comprobar con exactitud qué es lo que ocurre”, señaló el DT de la selección de Bélgica, quien por ahora, decidió no dar indicios sobre la real afección de su dirigido.

De confirmarse alguna lesión que requiera un largo tiempo de recuperación, el exjugador del Chelsea se perdería el juego de Bélgica ante Italia de este domingo, por el tercer lugar de la Nations League. Recordemos que la semifinal ante Francia acabó con una amarga derrota, sobre la hora (3-2), pese a que estuvieron con un 2-0 favorable.

Cabe mencionar que en lo que va de la temporada, solo una lesión en el muslo alejó a Eden Hazard de las canchas en unos amistosos a nivel de clubes en agosto. Luego de ello, empezó a jugar regularmente con Real Madrid, tanto a nivel local como internacional, pero ahora vuelve a generar preocupación.

¿Cómo le va a Eden Hazard en Real Madrid?

Eden Hazard llegó a las filas del Real Madrid para la temporada 2019-20, con la expectativa puesta en que pueda cubrir la salida de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no logró rendir de la mejor manera debido a sus problemas físicos, sumando solo 37 partidos por LaLiga Santander en poco más de dos años. Por Champions League, solo tiene 11 apariciones en el mismo lapso de tiempo.