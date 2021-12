Más de dos años en Real Madrid y Eden Hazard todavía no justifica los 100 millones de euros que pagaron por él. Centrándose en la temporada 2021-22, el delantero mejoró físicamente, pero no es uno de los fijos para el entrenador Carlo Ancelotti, quien prefiere a Vinicius Junior, Marco Asensio o Rodrygo Goes.

Semejante situación tiene inquieto al seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, que dice sentir “preocupación” por la falta de partidos de su capitán, algo que el técnico considera puede ser “muy difícil” para un jugador acostumbrado a ser titular durante toda su carrera.

“La falta de partidos es una preocupación, por supuesto, porque es una nueva situación para Hazard, que nunca había estado en una situación así y puede ser muy difícil”, declaró Martínez en una entrevista difundida este fin de semana por el canal Eleven Sports que retransmite la liga belga.

El seleccionador de los ‘Diablos Rojos’, no obstante, señaló que lo “prioritario” es la recuperación absoluta del futbolista, que ha encadenado dos años de múltiples y variadas lesiones, y apuntó que a su juicio Hazard ya está “completamente recuperado del todo”.

“Veo que ahora lo está. Jugó muy bien contra Estonia y ya no piensa si va a tener algún dolor, no siente dolores, se mueve con libertad”, dijo ‘Bob’ Martínez.

Hazard ha contado poco en el arranque de temporada para el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Pero ante ausencias como las de Rodrygo y Asensio, el belga ha sido titular en los dos últimos encuentros de liga contra el Athletic de Bilbao y contra el Cádiz y ha dejado buenas sensaciones.

De cara al Mundial de Catar del año próximo, Martínez no está por ahora no está preocupado por la falta de continuidad del futbolista.

“No creo que estemos en ese punto aún porque tenemos el verano. Después del verano, tendremos que encontrar el camino en los tres meses precedentes al Mundial. Sé cómo entrena, veo la forma en que intenta superar este reto, porque es un reto completamente diferente en su carrera. Por ahora no hay que preocuparse, es algo que revaluaremos después del verano”, concluyó.