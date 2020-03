DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO VER, Real Madrid contra Barcelona por LaLiga española: ver aquí links gratis

VÍA DIRECTV [en vivo y en directo] | Real Madrid y Barcelona chocan por LaLiga de España y aquí te mostramos DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO VER este duelo especial que podría definir al próximo campeón liguero, el cual podría tener como figura estelar a Lionel Messi.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona?

Argentina | DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia | Tigo Sports Bolivia.

Chile | DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia | DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica | Sky HD.

Ecuador | DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Francia | beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Italia | DAZN.

Japón | DAZN y WOWOW

México | Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos | Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Perú | DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico | SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España | Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra | Premier Player HD y LaLigaTV.

¿Cuándo se juega el Real Madrid - Barca?

La programación oficial de LaLiga, indica que el Real Madrid - Barcelona se disputará este domingo 01 de marzo del 2020.

Cómo ver el choque entre Barcelona y Real Madrid

Movistar compró los derechos de TV en esta temporada y es por ello que partidos como los de la Champions League no se transmiten en señal abierta. Por ello, la única manera de ver fútbol de manera legal y segura es a través de GOL y TVE, en menor medida.

En GOL puede ver partidos gratis de LaLiga, siempre y cuando los equipos disputen torneos europeos. También puedes ver dos partidos de segunda división de España.

¿Cómo llega Barcelona al clásico?

Barcelona viaja al campo del Real Madrid con una ventaja de dos puntos en el liderato de la tabla, lo que significa que la victoria de cualquiera de los equipos sería un gran paso para conseguir el título de LaLiga Santander 2019/20.

¿Real Madrid podrá quitarle la punta a Barcelona?

Real Madrid lideró la clasificación después de una racha de 15 partidos invicto en LaLiga, hasta que el equipo de Zinedine Zidane cayó de manera sorpresiva por 1-0 ante el Levante UD el fin de semana pasado, con la carrera por el título más emocionante en muchos años dando todavía otro giro más.

Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los clásicos de España

El capitán del Barça, Messi, también es el máximo goleador histórico de El Clasico en LaLiga, con 18 goles en 26 encuentros de LaLiga, incluido un famoso hat-trick en el Bernabéu en 2014. Por otro lado, su homólogo del Real Madrid, Sergio Ramos, hará su 44ª aparición contra el Barça el domingo, el récord histórico entre los jugadores de ambos equipos.

Ambos conjuntos saltarán al campo el domingo con serias preocupaciones sobre el estado físico de los suyos, eso sí. La superestrella del Real Madrid, Eden Hazard, está definitivamente fuera después de sufrir otra lesión en el tobillo el fin de semana pasado, mientras que el Barça puede estar sin tres defensores de primera línea como Jordi Alba, Sergi Roberto y Gerard Piqué.

Historial de los Real Madrid vs. Barcelona:

Ambos equipos llegan a este encuentro igualados con 72 victorias cada uno en la historia de ElClásico en LaLiga, junto con 35 empates, el último de los cuales fue un 0-0 muy reñido en el Camp Nou en diciembre pasado.

Una peculiaridad de los últimos años ha sido que el equipo visitante a menudo obtuvo resultados positivos en este partido, con el Barça habiendo vencido en sus últimas cuatro visitas al Bernabéu. Sin embargo, el Real Madrid está invicto en su propio estadio esta temporada en LaLiga, mientras que el Barça ha atravesado por varias derrotas fuera de casa como ante en el Athletic Club, Granada y Levante.

El equipo de Setién mostró, eso sí, su buen hacer fuera de casa esta misma semana con un empate 1-1 ante el Napoli de la Serie A, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con Antoine Griezmann firmando un gol clave para los blaugranas.