Hablar de Diego Maradona es referirnos casi a una religión. Es que al lugar a donde vayas siempre habrá un “maradoniano”, fan o simpatizante del “Pelusa” y la magia que generó con la pelota. Este jueves 25 de noviembre se cumple un año de su muerte y en esta recordamos tres historias que tuvo con algunos exfutbolistas peruanos.

La marca de Reyna:

Domingo 23 de junio de 1985. Diego Maradona ya era una estrella mundial y luego de su paso por el Barcelona de España había llegado al Napoli de Italia. Para anularlo, Roberto Chale armó una estrategia: le pondría marcar personal al “Pelusa”. El encargado de anularlo era Luis Reyna, un mediocampista de Universitario de Deportes.

“Reyna se comió al rey”, tituló el diario Ojo al día siguiente. Luego explicaba que “con clase y agallas Perú derrotó 1-0 a Argentina” y que la clasificación a México 86 debía definirse en Argentina.

Ya dentro de la nota dicho diario aseguraba que “Luis Reyna era el personaje más odiado en toda la república Argentina” pues estuvo todo el partido pegado a Maradona como si se tratase de su siamés.

“Nadie jamás marcó a Maradona tan bien como lo hizo el “Chato” Reyna ayer”, explicaba líneas después Ojo. Para los peruanos era algo increíble pues parecía que aquel día el volante nacional “hubiese tenido tres pulmones”, marcó a presión al “Pelusa” y “fue un show aparte”.

Reyna lo tuvo secó y Maradona solo se le escapó una vez pero el “Chevo” Acasuzo evitó el gol de Valdano. Finalmente, ya cansado Chirinos lo reemplazó y marcó a un Maradona desgastado en los minutos finales. Perú ganó 1-0 con tanto de Juan Carlos Oblitas.

Portada de diario Ojo resaltando la marca de Luis Reyna sobre Diego Maradona. (ARCHIVO)

El “Maestrito” Solano:

Era agosto de 1997, Nolberto Solano había llegado a Boca Juniors y ahí pudo conocer a su ídolo: un tal Diego Armando Maradona. En sus primeros días en el cuadro xeneize “Ñol” practicó remates de tiro libre mientras el “Pelusa” y el “Bambino” Veira miraban con atención.

Primero marcó un gol de cuatro disparos, otros dos habían pegado en el palo y el último pasó cerca. Luego anotó dos. Así Maradona entró a la conversación y dijo: “Che, Bambi, el peruano es un Maestrito con la pelota en los pies, eh”.

La frase se hizo popular un 24 de agosto de aquel año luego del debut de Nolberto Solano con camiseta de Boca. Los xeneizes ganaron 4-2 y “Ñol” vio la roja. Maradona no lo criticó, al contrario lo alabó y le dio un tremendo espaldarazo.

“Solano no me sorprendió porque lo vi jugar en los entrenamientos y me parece un jugador fantástico, un maestrito, un maestrito en miniatura”, dijo Maradona tras la victoria. Así el peruano quedó para siempre como el “Maestrito”.

Diego Maradona y Nolberto Solano jugaron juntos en Boca Junios, en 1997 (Foto:difusión)

Diego y el “Puma”:

Un 4 de mayo de 2006 Diego Maradona llegó a nuestro país para jugar un partido amistoso. El “Pelusa” estuvo en el Perú 24 horas, habló con la prensa, vio a Julio Meléndez, su equipo ganó 5-3 y en el partido otro peruano se animó a marcarlo: su nombre José Luis Carranza.

El “Puma” se había retirado del fútbol de manera oficial en diciembre de 2004 y tuvo su partido de despedida en abril del año siguiente. Aquella tarde el ídolo crema se robó el show por unos minutos.

“Esta vez no hubo Reyna que lo asfixiara por el temor de que lo engatusara a todos. Pero, sí un Carranza, aunque esta vez lo dejaron correr”, contó El Bocón al día siguiente.

El “Puma” como parte del show tumbó a Maradona al piso pero luego le dio la mano al Diego. Todo era parte de un juego y el “Pelusa” así lo entendió.

“Me ha dado gusto volver a jugar contra Maradona, y si le di alguna caricia fue para que se acordara de mí, todo sin mala leche, porque yo trato así a mis amigos. Hacerle ese foul fue parte del espectáculo. Él no me resondró por eso, al contrario, al final terminó abrazándome”, contó el “Puma” tras el partido.

La portada de El Bocón tras el partido amistoso que Maradona jugó en Lima en 2006. (ARCHIVO)