Darwin Núñez: la joya de Uruguay que juega en Peñarol y quiere ser como Paolo Guerrero | VIDEO

Darwin Núñez es una de las máximas promesas de la selección de Uruguay. El centrodelantero, que milita en Peñarol y estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, confesó que tiene como ídolos tanto a Edinson Cavani como a Luis Suárez, de quienes trata de aprender lo máximo posible.

Explicando sus características de juego, comparó los estilos de los mejores centrodelanteros de Uruguay: "Estoy mirando a Suárez y Cavani, son distintas características de los dos. Suárez juega más en el área, Cavani sale más un poco; Suárez es más 'metedor', Cavani es más técnico, afuera del área busca crear juego", indicó para TV Perú.

Además, se confesó seguidor de Paolo Guerrero y reveló que incluso sigue sus partidos: "Yo siempre he seguido a Paolo Guerrero, me encanta como juega, es un loco que siempre mete, que nunca se da por vencido, siempre estoy viendo sus movimientos para aprender porque es un jugador con experiencia. Lo he visto en partidos de la selección peruana y a veces entro a YouTube para ver sus movimientos", añadió.

Darwin Núñez (20), la promesa de @Uruguay que estuvo en @Lima2019Juegos, quiere ser como #Suárez y #Cavani, pero mira los videos de #PaoloGuerrero para aprender sus movimientos: "Me encanta como juega, es un loco que mete y no se da por vencido". @SeleccionPeru pic.twitter.com/949bJ18A7e — Marco Giovanni Cabrera (@marcogiovannic) August 16, 2019

El centrodelantero de 20 años hizo su debut en el 2017 con la camiseta de Peñarol, pero fue a partir del mes de julio cuando ganó protagonismo en el 'Manya' y aseguró su puesto de titular en la selección de Uruguay para los Panamericanos.

