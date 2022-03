Lionel Messi vive uno de los momentos más complicados de su carrera futbolística tras despedirse pronto de la Champions League y ser pifiado por los aficionados del PSG. Por ello, Dani Alves se animó a dar declaraciones para ESPN, en las que le recordó al delantero rosarino que no “hay nada mejor” que jugar en el FC Barcelona.

“Para mí Messi no está disfrutando en el PSG, está desubicado. Voy a decir una cosa que Leo (Messi) siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ Y yo lo comprobé. No hay nada mejor que jugar aquí (Barcelona)”, dijo en una entrevista a Espn.

A Alves, que a sus 38 años ha regresado esta temporada al club español, le gustaría jugar de nuevo junto al delantero rosarino: “Ojalá pueda volver. Si viene, que venga conmigo”.

En la entrevista, realizada en un paseo en bicicleta por la localidad marítima de Castelldefels (Barcelona), el brasileño reconoció que el curso actual es “el más importante” de su carrera ya que tiene “el desafío de dar un nivel alto”.

El padre de Leo tantea el regreso

La eliminación de la Champions ante el Real Madrid, sumado a otros factores, habrían llevado a que el entorno del rosarino tantee su regreso al Camp Nou un verano después.

Es así que el padre de Leo Messi, Jorge Messi, que también es su representante, se ha puesto en contacto con la directiva del Barcelona hace unos días para tratar el regreso del argentino al club catalán, según ha informado el periodista Gerard Romero.

El delantero se marchó el pasado verano libre al PSG, pero su primer año en París no está yendo nada bien. Tras la eliminación ante el Madrid en el Bernabéu, los parisinos solo pueden optar a ganar la Ligue 1. Además, a Messi le ha costado adaptarse como él mismo reconoció, y a nivel individual solo lleva siete goles. Rendimiento muy por debajo de lo que estaba acostumbrado como azulgrana.