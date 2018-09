El polémico consejo de Dani Alves a Neymar para que sea el mejor del mundo

La FIFA organizo el lunes la ceremonia de los premios The Best y en la previa del evento, el brasileño Dani Alves dio polémicas declaraciones sobre lo que debe hacer su compatriota Neymar para ser el mejor del mundo.

Dani Alves habló sobre la ausencia de Neymar entre los candidatos para ganar el premio The Best y comentó: "Pienso que le falta ser el chiquito ese que jugaba a la pelota y no le importaba un carajo nadie".

"No le importaba un car... lo que dijeran los demás ni lo que la gente pensara de él. Vamos a encargarnos de que vuelva a ser ese que no le importa un car... nada", añadió Dani Alves.

También habló sobre ausencia de Lionel Messi

"Lo están valorando sólo por lo que hizo con la selección argentina, porque el año entero que ha hecho ha sido otra vez brutal. Ha marcado muchísimos goles, Bota de Oro, ha ganado dos títulos… Si no está nominado es porque es incomparable…", finalizó.

