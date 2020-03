Imágenes que han dado la vuelta al mundo en medio de la cuarentena en muchos países como medida de prevención ante la rápida propagación del coronavirus. En Argentina (país que cumple con cuarentena) un preparador físico agredió brutalmente a un vigilante.

En redes sociales se filtró el video de las cámaras de seguridad del lugar, en el que se muestra a este preparador físico de crossfit, Miguel Ángel Paz, agrediendo salvajemente con una serie de puñetazos al guardia de seguridad, Gustavo Granucci e incluso lo llegó a amenazar luego de la brutal golpiza.

Miguel Ángel Paz retornó de Estados Unidos y estaba incumpliendo con el protocolo de cuarentena debido al coronavirus. Según informa el portal Infobae Argentina, el preparador físico violó en más de una oportunidad el protocolo de cuarentena, poniendo en riesgo a todos los vecinos del lugar. Fue allí donde el guardio de seguridad decidió increparlo.

"¡¿Me estás amenazando, la c… de tu madre? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!”, fueron las palabras de Miguel Ángel Paz contra el guardia de seguridad previo a la golpiza. Luego de la serie de puñetazos, Miguel Ángel Paz continuó con las amenazas: “Te voy a matar, la c… de tu madre. ¿Querés seguir hablando conmigo? ¿Querés seguir haciéndote el loco conmigo?”, finalizó.