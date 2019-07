Sporting Cristal vs. Zulia FC: las 5 claves de la derrota rimense en Venezuela por la Copa Sudamericana

En un duelo con pocas emociones. Sporting Cristal perdió 1-0 de visita ante Zulia, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Claudio Vivas, que jugó uno de sus cotejos más flojos de toda la temporada, tendrá que corregir aspectos en el frente defensivo y ofensivo, si quiere darle vuelta el próximo martes en Matute y seguir con vida en el torneo.

1. Mal ante el arco

Si bien es cierto que Sporting Cristal no tuvo ocasiones claras que exijan al portero rival, sí fue incisivo en ataque y tuvo jugadas cantadas para materializar el tan ansiado gol. De ser así, otro hubiera sido el desarrollo y desenlace del partido. Pero también es cierto que, cuando menos opciones tienes, más eficiente debes procurar ser. Y eso le faltó a Sporting Cristal, que tuvo en Cristian Palacios un delantero con la mecha apagada, a diferencia del torneo local, donde había convertido un hat-trick en su último encuentro. Gonzales, Ortiz, Távara y todos los celestes desperdiciaron demasiadas ocasiones de gol ante Zulia.

2. Defensa ligera

En líneas generales, el sector defensivo no tuvo un rendimiento acorde a la competencia internacional. Nilson Loyola no desbordó nunca y fue cambiado por Jair Céspedes tras jugarse 15 minutos del segundo tiempo. Renzo Revoredo tuvo una marca displicente ante el hondureño Bryan Velásquez, quien dio el pase para que Feltscher marcara. Omar Merlo también falló en el gol, pues prácticamente observó cómo el rival disparó a portería para concretar el 1-0. Finalmente, Johan Madrid fue superado en varios momentos del partido por su banda derecha.

3. No tuvo banca

El partido pedía un cambio de ritmo u otras vías para vulnerar la portería del portero Morales. Pero Claudio Vivas no tuvo en su banca de suplentes a jugadores que le puedan cambiar la cara al partido o que puedan haber sido desequilibrantes para romper con la monotonía del compromiso. Fernando Pacheco y Kevin Sandoval entraron sin mucho ‘fuego’ al partido y no cumplieron con ese objetivo. Su juventud aún es notoria.

4. ‘Titi’ sin compañía

Christian Ortiz fue uno de los elementos a destacar de la derrota. El volante siempre miró hacia adelante, buscó paredes e incluso intentó la personal, siempre por dentro. Es verdad que la volante de Zulia estuvo muy activa para contenerlo; sin embargo, también es cierto que no tuvo socios para generar mejor fútbol y más claridad de cara al arco rival. Christofer Gonzales y Gerald Távara, este último con mejor rendimiento, no estuvieron a la altura de las exigencias. Calcaterra fue irregular en el partido y Cazulo falló muchas veces en salida. El equipo en sí no estuvo preciso y cometió muchos errores.

5. Falló la táctica

El duelo de entrenadores se lo llevó el venezolano Francesco Stifano, quien leyó mejor lo que pedía el partido. Ambos entrenadores apostaron por un 4-2-3-1, pero los laterales locales estuvieron mejor al notar la debilidad del rival por esa zona. El planteamiento que hizo Vivas quizá no fue el correcto, porque al tener dos laterales muy flojos (Madrid y Loyola), debió haber cambiado a un 4-4-2 para que los volantes ayuden a cubrir esas zonas. Por el contrario, jugó con dos extremos que no aportaron mucho en defensa. Por las bandas llegó el gol y las jugadas más peligrosas de Zulia.