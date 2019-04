Binacional vs. Independiente: Javier Arce pedirá jugar la vuelta en Cusco

Javier Arce, DT del Binacional, sabe que el factor altura puede ser determinante de cara al partido de vuelta ante Independiente de Argentina, por el pase a la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

También sabe que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no habilitará el estadio de Juliaca para albergar dicho encuentro, por falta de luz, por lo que pedirá que la sede sea el estadio Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco.

"Siempre lo he dicho, Juliaca es la mejor opción porque ya nos afincamos ahí, pero aparentemente no podría ser porque no tiene luz. Si no se puede Juliaca, que sea Cusco. Ese es un tema de la directiva y no queremos distraernos porque tenemos varios días aún y lo inmediato es la Liga 1", expresó el técnico nacional en Radio Ovación.

El choque de revancha se jugará el próximo miércoles 1 de mayo. El duelo de ida terminó con victoria del 'Rojo' por 4-1 y para Javier Arce la llave no está sentenciada.

"No. Cada partido es una historia diferente y ojalá podamos hacer un buen partido y lograr la ansiada clasificación, sé que es difícil pero aún hay noventa minutos", concluyó.