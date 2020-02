Universitario de Deportes está a muy pocos días de disputar su duelo por la fase 2 de la Copa Libertadores 2020 ante Cerro Porteño en el estadio Monumental. En la previa, Gregorio Pérez realizó una conferencia de prensa y fue consultado por Diego Chávez, quien fue la última incorporación al club.

Como se recuerda, Diego Chávez estuvo entrenando durante toda la pretemporada con Universitario de Deportes, logró bajar casi 15 kilos y le llenó los ojos a Gregorio Pérez, quien posiblemente lo tenga en cuenta para los próximos partidos. Eso sí, el DT reveló por qué no jugará ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2020.

“Diego Chávez esta entrenando muy bien, pero no está inscrito en la Copa Libertadores. El próximo partido podría jugar porque está comprometido y no me cabe duda que va a provechar bien la oportunidad”, afirmó el técnico de Universitario de Deportes en conferencia de prensa sobre la no presencia de Chávez ante Cerro.

Los cremas llegarán a este encuentro ante los paraguayos luego de haber obtenido un empate en Venezuela 1-1 ante Carabobo y eliminarlos tras ganar 1-0 en el Monumental. Además, el pasado fin de semana lograron llevarse una victoria por 1-2 ante Melgar en Arequipa, teniendo un gran arranque en la Liga 1.

Por su parte, Cerro Porteño ya se encuentra en Lima para su debut en esta Copa Libertadores 2020 contra la 'U'. Este lunes y martes realizarán entrenamientos en La Florida (centro de alto rendimiento de Sporting Cristal) y quedarán listos para jugar ante los dirigidos por Pérez.

