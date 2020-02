Los conductores de ‘Fútbol en América’ analizaron las declaraciones de Pablo Bengoechea luego de la derrota 2-3 de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Erick Osores fue el primero en criticar al estratega uruguayo, asegurando que se trata de una estrategia para comenzar a meter presión de cara a los próximos partidos del cuadro ‘blanquiazul’.

Erick Osores tras las críticas de Bengoechea al arbitraje: “Lo que está generando es una presión par

‘Begoechea lo que está generando es una presión claramente, el árbitro del próximo partido va entrar pensando ‘no me puedo equivocar con Alianza’, pero ¿qué pasa si de acá a unas fechas le cobran un penal a favor de Alianza?’, aseguró Osores.

Erick Osores no fue el único que disparó sus dardos contra el DT de Alianza Lima, Richard de la Piedra también agregó condimento a la crítica ‘Bengoechea antes decía yo de los árbitros no hablo, porque la labor es complicada, estar dentro de la cancha. Y el año pasado comenzó a lanzar los dados. Comenzó a tirarle maíz a Comizzo y cuando le preguntaban a Bengoechea decía ‘no yo de los árbitros no hablo’’, agregó el otro conductor de ‘Fútbol en América’.

Carlos Zambrano recibió elogios del ‘Bambino’ Pons durante el Boca Juniors - Talleres por Superliga argentina [VIDEO]

Alianza Lima comenzó con el pie izquierdo su participación en la Liga 1 2020, los de Bengoechea perdieron 2-3 en Matute ante un Alianza Universidad que supo complicar a los locales con orden y sabiendo explotar los espacios que dejaba las líneas íntimas cada que se iban al frente.

También puedes leer:

Alianza Lima | Pablo Bengoechea contó la razón por la que Christofer Gonzales no llegó al club íntimo

Alianza Lima | Rubert Quijada ganó premio a Mejor Jugador de la Liga Venezolana 2019 [VIDEO]

Universitario | Jugadores de Carabobo quedaron impresionados con el estadio Monumental [VIDEO]