Los celulares y Mario Salas no tienen una buena relación en las conferencias de prensa. Bien es sabido que el actual técnico de Alianza Lima no gusta que los periodistas contesten el celular cuando se encuentra realizando una conferencia de prensa y en varias oportunidades ha sabido salir del micrófono debido a estas acciones. En la conferencia post partido ante Estudiantes de Mérida, un periodista venezolano contestó el télefono móvil y generó el malestar en el entrenador chileno, quien le recriminó que no podía realizar dicha acción cuando él se encontraba hablando. El periodista indicó que contestó a un llamado de su jefe y que no fue una llamada personal.

Más noticias sobre Alianza Lima

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Los goles de Estudiantes de Mérida para ganar ante Alianza Lima

Los goles del Mérida que le costaron el triunfo a Alianza Lima en la Libertadores (Fox Sports)